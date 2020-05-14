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Школьникам разрешили самим выбрать необходимое число предметов ЕГЭ

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Выпускники российских школ смогут самостоятельно выбрать, сколько сдавать предметов ЕГЭ. Об этом агентству ТАСС рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он уточнил, что тем выпускникам, которые решат поступать в вуз, предстоит сдавать единый госэкзамен. «Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», - отметил министр.

Ранее 13 мая стало известно, что в России решили перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса. В ведомстве заявили, что экзамен будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным могут выставить оценки в аттестат на основании итогов года без обязательной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике.

Позднее в Рособрнадзоре предложили установить сроки проведения ЕГЭ в России в этом году с 4 по 25 августа или 11 по 31 августа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Можно было бы отменить вообще ЕГЭ и по результатам года выставить оценки. В ВУЗы принять всех желающих, по результатам первого семестра отчислились бы все неуспевающие. Или у страны денег нет для этого? Тогда вопрос, где все эти финансовые потоки от прибыли? Или как в песне Слепакова: "Мы бы взяли Вас, просто денег нет!"?

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