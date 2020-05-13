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Срок действия паспортов и водительских прав решили продлить до 31 декабря

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Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает 15 июля, планируют продлить до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке также сообщается, что МВД собирается максимально использовать возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг. Людям будут рекомендовать подавать заявления о выдаче или замене документов в электронном виде, а также предварительно записываться на прием, чтобы избежать очередей в подразделениях ведомства.

Поясняется, что продление срока действия документов не подразумевает прекращения предоставления государственных услуг по их выдаче и замене до 15 июля.

Ранее 18 апреля президент России Владимир Путин издал указ, продлевающий сроки действия истекающих документов в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в стране. Указом главы государства признались действительными гражданские паспорта и водительские удостоверения, чьи сроки действия истекают в период с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно. Также Путин постановил, что для российских граждан, которым в данный период исполнилось 14 лет, но они не получили паспорта, основным удостоверением личности является свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Только банкам наплевать на это, так и пришлось делать новый паспорт, чтобы рефинансировать кредит...

Гость||

Только банкам наплевать на это, так и пришлось делать новый паспорт, чтобы рефинансировать кредит...

Гость||

Гость писал(a):

Только банкам
И чо?

Имя: Гость
Комментарий:

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