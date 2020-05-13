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Российская авиакомпания объявила о возобновлении полетов по стране

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Российский лоукостер «Победа» приступит к восстановлению авиаперелетов по направлениям внутри страны. Об этом ТАСС заявил официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин.

«В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, (...) "Победа" поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня», — сообщил он.

Известно, что продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам начнется в четверг, 14 мая, на официальном сайте перевозчика. Представители организации подчеркнули, что средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже аналогичных показателей за прошлый год. Так, более 60 процентов всех билетов на июнь будут доступны по цене от 499 до 2999 рублей.

«Победа» приостановила все полеты с 1 апреля. Мера была принята в связи с постановлением правительства России. Гендиректор компании Андрей Калмыков тогда отметил, что солидарен с решением властей, и призвал граждан «по возможности оставаться дома».

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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Источник — lenta.ru
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