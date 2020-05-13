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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 мая

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Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 мая превысило 4,26 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 261 955 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 84,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 292 тысячи пациентов, более 1,49 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,3 миллиона человек) и Россия (232,2 тысячи). Испания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (228 тысяч). На четвертом месте находится Великобритания (227,7 тысячи), на пятом — Италия (221,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 82 376 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки зафиксировано 10 899 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии выздоровели 43 512 человек, 2116 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 5,8 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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