13.05.2020 | 10:17

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы НАО Юрий Бездудный в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Бездудный уточнил, что информация об объединении — «это не фейк», но пообещал предоставить более полную информацию после обеда.

Так он прокомментировал появившуюся вечером 12 мая публикацию принадлежащего Григорию Березкину РБК о том, что власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов 13 мая.

По данным источников РБК, близких к руководству Архангельской области, 13 мая Бездудный совместно с врио главы Архангельской области выступят с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект, оно прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре.

Источник РБК добавил, что референдум по объединению пройдет уже в 2020 году. Другой собеседник издания заявил, что оно будет выгодно обоим регионам. Так, по его словам, бюджет НАО во многом зависит от доходов от нефти и газа, а цена на нефть сейчас невысокая.

РБК напомнило, что это — первое объединение регионов с 2008 года. 1 марта того года в России появился новый субъект федерации — Забайкальский край, образованный путем объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Решение было принято по итогам референдума, состоявшегося 11 марта 2007 года.