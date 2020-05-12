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Заразившийся коронавирусом Песков госпитализирован

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Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован в больницу. Об этом он рассказал ТАСС.

О заражении Пескова коронавирусом сообщалось 12 мая. Он стал четвертым из высокопоставленных чиновников, кто заразился коронавирусной инфекцией. Ранее о положительном тесте сообщили глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и глава Минкультуры Ольга Любимова.

Среди заразившихся российских политиков — депутат Госдумы Леонид Калашников и его коллега Дмитрий Новиков. Сообщалось также о заражении депутатов Мосгордумы Людмилы Стебенковой и Евгения Ступина. Подмосковный депутат Иван Жуков скончался, и причиной смерти названа коронавирусная инфекция.

С начала пандемии в России насчитывается более 232 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве и Московской области. За все время выздоровели 43 512 человек, умерли 2116.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Может ведь порадовать.По америкам меньше шастать надо.

Гость||

Путин следующий)

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