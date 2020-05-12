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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

«Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года)», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми. Это сделано в рамках программы антикризисной поддержки на фоне пандемии коронавируса. По подсчетам Минтруда, дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей.

За последние сутки в России зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране заболели более 232 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Забыли уточнить, что сервис не выдержал наплыва желающих и не работает...

Гость||

Запустили, только ничего не работает.

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