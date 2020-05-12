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В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые случаи зарегистрировали в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве (5392), Московской (1063) и Нижегородской (354) областях. За сутки 107 человек умерли, 3711 — выздоровели. При этом общее число зараженных с начала эпидемии превысило 232 тысячи человек.

С 10 по 12 мая в стране было выявлено 11 656 новых инфицированных в 84 регионах. При этом за сутки 94 человека скончались, 5495 человек выздоровели.

11 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режима ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, смогут 33 российских региона. По ее словам, 11 из них готовы сделать это в любое время, еще 22 субъектам для этого нужно увеличить коечный фонд до необходимого уровня и нарастить охват тестирования. При этом Голикова не уточнила, о каких именно регионах идет речь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да, статистика настораживающая, из изоляции вроде бы вышли, а воз с больными не уменьшается, всё больше и больше. И что теперь предпринимать собирается ...на какие педали давить будет?

Гость||

Гость писал(a):

И что теперь предпринимать собирается ...на какие педали давить будет?
Кто, чего... Вы дурачек? Рост стабилизировался, а значит, вышли на плато по росту.

Имя: Гость
Комментарий:

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