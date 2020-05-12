Россиянам спрогнозировали неоднородное лето

Россиян в 2020 году ожидает теплое лето, однако оно будет сопровождаться периодами похолодания. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой».
«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — отметил синоптик.
Вильфанд рассказал, что в июне среднемесячная температура выше нормы прогнозируется в восточной части юга страны и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве. На европейской территории России, включая Москву, температура воздуха будет соответствовать климатической норме.
При этом в июле теплее, чем обычно, будет в Хабаровском крае и на Камчатке. Вильфанд добавил, что в августе превышение климатической нормы ожидается в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.
Ранее Вильфанд сообщал, что в России прогнозируется тяжелый сезон лесных пожаров. По словам синоптика, грядущее лето будет отличаться положительными температурными аномалиями по отношению к норме.
Также Вильфанд предупреждал, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. «Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», — сказал синоптик.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.