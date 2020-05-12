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Правительство дало прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом

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Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса наладится летом. Прогноз по срокам озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости во вторник, 12 мая.

«Надеемся, что летом наша жизнь наладится», — сказала она.

По ее словам, уровень летальности из-за нового вируса в России в 7,6 раза ниже, чем в мире. Вице-премьер также подчеркнула, что Москва очень достойно проявляет себя в период эпидемии.

Накануне Татьяна Голикова заявила, что в целом темп прироста числа зараженных в России снижается. По ее словам, на первом этапе выхода из ограничений коэффициент распространения инфекции не должен быть выше одного процента.

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 10 899 человек. Всего с начала эпидемии было выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 43 512 пациентов, умерли 2116. Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,17 миллиона человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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