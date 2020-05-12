Началось расследование гибели пациентов при пожаре в больнице Петербурга

12.05.2020 | 09:36

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после гибели пациентов при пожаре в больнице Святого Великомученика Георгия в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления ведомства.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На место происшествия выехало руководство управления СКР по Санкт-Петербургу и следователи. Началось проведение первоначальных следственных действий с целью установления всех обстоятельств происшедшего.

Количество погибших и пострадавших уточняется. Сообщалось о пяти жертвах, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Из здания эвакуировано 150 человек. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких. По данным издания Baza, пожар вспыхнул в отделении реанимации на шестом этаже, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.