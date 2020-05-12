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Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

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В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Материалы в отношении нарушительниц переданы в красноярскую администрацию, которая рассматривает дела по статье 9.1 («Невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий») регионального закона об административных нарушениях. Санкция данной статьи предусматривает для граждан штраф в размере от 100 до 1000 рублей.

В отношении мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над потерпевшими, также составлен протокол о нарушении режима. В МВД пояснили, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введенными из-за коронавируса ограничениями.

Преступление произошло 22 апреля. По данным МВД, ночью к наряду патрульно-постовой службы, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились две девушки и сообщили, что на улице неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения. После чего злоумышленник совершил в отношении обеих насильственные действия сексуального характера и скрылся.

По горячим следам был задержан подозреваемый, оказавшийся ранее неоднократно судимым жителем Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А выполняли бы распоряжение и девственность бы была неприкосновенна!

Гость||

Чуваку 56 лет из них он большую часть провел в тюрьме и именно благодаря этому оттаварил двух молодок , вот это здоровье , вот это потенция. Тюрьма делает человека здоровее.

Гость||

Гость писал(a):

Тюрьма делает человека здоровее.
Присядь, поздоровеешь.

Гость||

Гость писал(a):

оттаварил двух молодок
Сразу или по очереди?

Гость||

Гость писал(a):

Присядь, поздор
В тюрьме режим, вовремя сон еда, нет алкоголя и наркоты, нет стресов по мелочам и нет семейных скандалов. На Зоне люди отдыхают и восстанавливаются к новым подвигам.

Гость||

За то что без масок.

Гость||

Насчёт очереди, с юморком ...скорее всего так и было, по обоюдному согласию, но потом что-то не пошло дело.Разругались, за что украшениями и поплатились, но а потом они естественно в полицию с телегой...на дядечку, ему теперь парься ещё пятнадцать ...до макинтоша по видимому.

Имя: Гость
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