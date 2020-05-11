В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по по борьбе с распространением инфекции.
Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За сутки зафиксировано 94 летальных исхода, полностью выздоровели 5495 человек.
Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.
По данным на 10 мая, в России за сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с учетом актуальных данных число выявленных в стране случаев заражения с начала вспышки коронавирусной инфекции тогда превысило 200 тысяч и составило 209 688.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия, возможно, уже достигла пика распространения коронавируса, в связи с чем ситуация в стране стабилизировалась. По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Белоруссия не могла отказаться от проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на праздновании в Минске заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы бы поступили так же», — заверил он.
По словам Лукашенко, «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире» есть те, кто осуждает власти страны за решение провести парад, несмотря на пандемию коронавируса.
«Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов, — заявил он. — На нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни».