11.05.2020 | 10:48

В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За сутки зафиксировано 94 летальных исхода, полностью выздоровели 5495 человек.

Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

По данным на 10 мая, в России за сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с учетом актуальных данных число выявленных в стране случаев заражения с начала вспышки коронавирусной инфекции тогда превысило 200 тысяч и составило 209 688.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия, возможно, уже достигла пика распространения коронавируса, в связи с чем ситуация в стране стабилизировалась. По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.