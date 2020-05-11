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В стране и мире

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

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Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты, основанные на официальных заявлениях властей в странах, где зафиксированы случаи заражения.

Таким образом, Россия обошла Великобританию и Италию, подсчитало агентство.

Число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии - о 219 070, данные за понедельник эти страны еще не опубликовали.

На первом месте находятся США (почти 1,4 миллионов инфицированных), на втором Испания (224 390 случаев).

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия, возможно, уже достигла пика распространения коронавируса, в связи с чем ситуация в стране стабилизировалась. По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Я думал Белоруссия и Швеция будут лидерами. А оказывается, где кошмарят там и первые!

Гость||

Мы всегда занимаем первые места во всем.

Гость||

Это и есть яркий путинский прорыв безо всяких там раскачек!

Гость||

Ещё мы делаем ракеты и перекрыли Енисей.

Гость||

Почему людям не говорят ответ на корону а просто ставят всем двухстароннюю пневмонии? Неужели кому то это выгодно.

Гость||

Гость писал(a):

Я думал Белоруссия и Швеция будут лидерами
В Москве при самоизоляции смертность увеличилась примерно на 15%?

Гость||

Зато как трындели, что везде санэпид службу развалили, медицина не справляется, а у нас врачи-герои, и медицина на высоте. И нате..

Гость||

Гость писал(a):

Почему людям не говорят ответ на корону а просто ставят всем двухстароннюю пневмонии? Неужели кому то это выгодно.
Да если бы всех тестировали, как положено, мы уж на 1-м месте были бы.

Гость||

Вся эта афёра, однозначно, кому надо - тому и выгодна. К концу недели выйдем на второе место, и после этого нам объявят, дескать, наконец-то, мы вышли на плато, ура, товарисчи!

Гость||

Я думаю продлевают самоизоляцию, чтобы 6абрать 5%пандемии,любыми путями и тогда можно вводить те планы, которые и хотели ввести, и законы и налоги .

Имя: Гость
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