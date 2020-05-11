Раскрыт новый способ передачи коронавируса

11.05.2020 | 14:57

Коронавирус может передаваться через слезную жидкость. К такому выводу после серии исследований пришли специалисты медшколы Университета Джонса Хопкинса. Исследование выложено на портале неопубликованных в специализированных журналах научных работ Biorxiv.org.

В документе говорится, что клетки поверхности глаза из-за особенностей строения являются своеобразным «резервуаром» для нового коронавируса. Речь идет о белке ACE-2, который считается точкой входа для вируса, а также ферменте TMPRSS2, который помогает проникновению вируса в организм.

Если инфекция поражает клетки глаза, орган зрительной системы становится носителем вируса. «При этом слезная жидкость становится важным механизмом его передачи другим людям», — говорится в отчете.

Также ученые отмечают, что тесты материала слизистой оболочки глаза на коронавирус могут быть положительными даже при отрицательном результате традиционного мазка из носоглотки.

22 апреля сообщалось, что основным способом передачи коронавируса является воздух, а также различные предметы. Также коронавирус способен длительное время оставаться на шерсти домашних питомцев.

Размещенные на Biorxiv документы не рецензируются, но проверяются на плагиат.