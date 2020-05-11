Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|16:42
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В стране и мире

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

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Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам из-за коронавируса и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Выход из режимов ограничений быстрым не будет, добавил глава государства.

Ранее в понедельник российский лидер поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Президент также поручил Минздраву с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили 11,6 тысячи новых случаев заражения, общее число зараженных превысило 221 тысячу. Таким образом Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся. На первом месте находятся США (почти 1,4 миллиона инфицированных), на втором Испания (224 390).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Экономика важней оказалась.

Гость||

ура, товарищи! Все на работу

Гость||

Гость писал(a):

ура, товарищи! Все на работу
которой уже многие лишились

Гость||

Здоровье важнее. Не пойду.

Гость||

Хм... а танкист по 17е продлил - кому верить?

Гость||

Да, как же режим повышенной готовности до 17-го?

Так работать можно или нельзя?

Имя: Гость
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