Путин объявил о новых выплатах на детей

11.05.2020 | 16:52

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. Трансляция обращения главы государства к нации доступна на Youtube.

«Предлагаю установить выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет», — продолжил он.

Глава государства также заявил о повышении пособия по уходу за ребенком до трех лет с пяти тысяч рублей до 6751 рубля. «В связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ», — сказал Путин.