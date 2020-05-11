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В стране и мире

Путин объявил о новых выплатах на детей

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Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. Трансляция обращения главы государства к нации доступна на Youtube.

«Предлагаю установить выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет», — продолжил он.

Глава государства также заявил о повышении пособия по уходу за ребенком до трех лет с пяти тысяч рублей до 6751 рубля. «В связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ», — сказал Путин.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

до 16 лет
Вопрос, до 16 лет, крайняя дата выплаты? 1 января 2004 года или 1 января 2005 года, по рождению?

Гость||

Побухаю теперь.

Гость||

Как вот умиляют эти все формулировки "детям до 16 лет", а в 16 уже всё, взрослый? В 9 классе учится ещё этот "взрослый"! Если уж есть законом установленное, что до 18 лет - дети, с 18 - взрослые, так и нечего делить их на возраста! Все они - дети!

Гость||

Как получить данную выплату?

Она положена всем-всем? Или снова ограничения есть?

Гость||

А будет учитываться доход семьи ,что то не допоняла

Гость||

Какой щедрый,аж 300 млрд на всю страну киданул помощи из нашего кошелька.В плохой Америке даже гастарбайтерам по 1200$ раздали,а в мае ещё по 2000$ раздадут и десятки тысяч пунктов по раздаче бесплатных пайков организовали.И пайки там набиты не макарошками,которые всегда стоят одинаково.

Гость||

Вроде,сказал без справок

Гость||

на госуслугах можно подать заявление в личном кабинете

Гость||

в плохой америке работает печатный станок, у нас его решили не включать, чтобы не было обвала рубля

Гость||

Гость писал(a):

Как вот умиляют эти все
Еще как.Ну ниче, мы тоже будем повышать..

Гость||

Гость писал(a):

на госуслугах можно подать заявление в личном кабинете
госуслуги сайт просел,не работает наверно все побежали.

Гость||

Дитям — мороженое, его бабе — цветы. Смотри, не перепутай!.. Кутузов!

Имя: Гость
Комментарий:

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