Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. Трансляция обращения главы государства к нации доступна на Youtube.
«Предлагаю установить выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет», — продолжил он.
Глава государства также заявил о повышении пособия по уходу за ребенком до трех лет с пяти тысяч рублей до 6751 рубля. «В связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ», — сказал Путин.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
penzainform.ru писал(a):Вопрос, до 16 лет, крайняя дата выплаты? 1 января 2004 года или 1 января 2005 года, по рождению?