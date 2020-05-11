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В стране и мире

Прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса ученые отказались от прогнозов

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Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна, ранее прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса, отказались от своих прогнозов. Об этом сообщается на сайте заведения.

По словам специалистов, прогнозы потеряли актуальность, так как ситуация в реальном мире развивается и меняется слишком быстро. «Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых сделать точный прогноз, могут вводить в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности», — заявили они.

Ранее сингапурские исследователи прогнозировали, что эпидемия в России завершится к 20 июня. Позднее дату сдвинули на 12 августа из-за увеличения числа зараженных, еще через некоторое время — на 17 августа, 24 августа и в итоге — на 8 сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. По ее словам, полностью закончить циркуляцию инфекции не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер, так как все равно происходит общение между людьми и риски возобновления имеются.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Они не смогли спрогнозировать, когда в Пензе цирк достроят:)

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