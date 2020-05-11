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В стране и мире

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

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Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. Об этом она рассказала РИА Новости.

Как пояснила специалист, шанс получить ошибочно отрицательный результат есть на всех стадиях заболевания. Пока симптомы болезни еще не успели проявиться, организм пытается подавить вирус с помощью интерферонов. Если это получится, то анализ на антитела у пациента будет отрицательным, так как они не начали вырабатываться.

Когда симптомы уже проявляются, организм начинает вырабатывать антитела и включает дополнительную защиту. Однако воспаление может продолжаться за счет других факторов, когда вирус уже будет побежден. В таком случае тест также может быть отрицательным.

В случае, если болезнь протекает тяжело, может возникнуть цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма. Однако на этом уровне вирус размножается на довольно низком уровне. «Самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека», — заключила Баранова.

В апреле московские власти предупредили врачей о многочисленных ложноотрицательных результатах тестов на коронавирусную инфекцию. Для постановки диагноза медикам рекомендовано проводить больным компьютерную томографию легких, которая теперь считается «единственным достоверным диагностическим исследованием».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Почему тогда всем у кого сейчас выявлена двусторонняя пневмония и есть другие симптомы короновируса- не ставят диагноз короновирусная пневмония? Статистику подпортить боятся???

Гость||

Гость писал(a):

Почему тогда всем у кого сейчас выявлена двусторонняя пневмония и есть другие симптомы короновируса- не ставят диагноз короновирусная пневмония? Статистику подпортить боятся???
По 200 т.р. на каждого коронавирусника от фмс уже распилены вот поэтому и не ставят, остатки на доплаты врасям выкраивают.

Гость||

что за хрень полная! Если эти "тела" попали в наши тела, тест должен показать положительный тест, на любой стадии болезни! Очередной отмаз….

Гость||

Гость писал(a):

что за хрень полная! Если эти "тела" попали в наши тела, тест должен показать положительный тест, на любой стадии болезни! Очередной отмаз….
Гарантированного способа выявления вируса нет, аот поэтому у них сейчас широкое поле для импровизации и маневров, как надо так и напишут как им выгодно экономически и политически.

Имя: Гость
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