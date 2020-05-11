Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

11.05.2020 | 10:22

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. Об этом она рассказала РИА Новости.

Как пояснила специалист, шанс получить ошибочно отрицательный результат есть на всех стадиях заболевания. Пока симптомы болезни еще не успели проявиться, организм пытается подавить вирус с помощью интерферонов. Если это получится, то анализ на антитела у пациента будет отрицательным, так как они не начали вырабатываться.

Когда симптомы уже проявляются, организм начинает вырабатывать антитела и включает дополнительную защиту. Однако воспаление может продолжаться за счет других факторов, когда вирус уже будет побежден. В таком случае тест также может быть отрицательным.

В случае, если болезнь протекает тяжело, может возникнуть цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма. Однако на этом уровне вирус размножается на довольно низком уровне. «Самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека», — заключила Баранова.

В апреле московские власти предупредили врачей о многочисленных ложноотрицательных результатах тестов на коронавирусную инфекцию. Для постановки диагноза медикам рекомендовано проводить больным компьютерную томографию легких, которая теперь считается «единственным достоверным диагностическим исследованием».