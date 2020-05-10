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В стране и мире

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в июне

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Следующие длинные выходные будут в начале июня в связи с празднованием Дня России. Об этом россиянам напомнило РИА Новости.

Согласно Трудовому кодексу, 12 июня считается праздничным нерабочим днем. В 2020 году он выпадает на пятницу, поэтому граждане будут отдыхать три дня подряд.

До конца года россиян ждет еще один выходной — 4 ноября. Однако праздник придется на среду и разобьет рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Ранее жители страны отдохнули с 1 по 5 мая включительно. За этим последовала короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая. После этого наступили еще длинные выходные в связи с празднованием Дня победы. На работу граждане выйдут во вторник, 12 мая.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее жители страны отдохнули с 1 по 5 мая включительно
Что это? прикалываюся? Россияне так много отдыхали? ой)))

Имя: Гость
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