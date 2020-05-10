Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

10.05.2020 | 17:41

На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

11 мая - праздничный день и последний из череды нерабочих дней, которые были объявлены Путиным в конце марта, затем были продлены на весь апрель и также охватили промежуток между праздничными майскими днями. Решений о том, смогут ли россияне выйти на работу с 12 мая, пока не принималось.

Путин ранее поручал правительству разработать поэтапный план выхода регионов из режимов ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. В итоге Роспотребнадзор представил коэффициент распространения коронавируса - показатель, на основе которого будут приниматься решения о выходе из режимов ограничений, вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. По данным на 9 мая, он составляет 1,06. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

10 мая число случаев заражения коронавирусом в России с начала вспышки инфекции превысило 200 тысяч, свыше половины из них зарегистрированы в Москве. Заразились в том числе несколько членов правительства России, включая премьер-министра Михаила Мишустина, который взял больничный.