Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|19:14
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В стране и мире

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

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На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

11 мая - праздничный день и последний из череды нерабочих дней, которые были объявлены Путиным в конце марта, затем были продлены на весь апрель и также охватили промежуток между праздничными майскими днями. Решений о том, смогут ли россияне выйти на работу с 12 мая, пока не принималось.

Путин ранее поручал правительству разработать поэтапный план выхода регионов из режимов ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. В итоге Роспотребнадзор представил коэффициент распространения коронавируса - показатель, на основе которого будут приниматься решения о выходе из режимов ограничений, вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. По данным на 9 мая, он составляет 1,06. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

10 мая число случаев заражения коронавирусом в России с начала вспышки инфекции превысило 200 тысяч, свыше половины из них зарегистрированы в Москве. Заразились в том числе несколько членов правительства России, включая премьер-министра Михаила Мишустина, который взял больничный.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Хватит нас стращать уже.

Гость||

Интересно , если я сейчас всё что думаю про него доступным русским языком скажу без цензуры .. сколько дадут?

Гость||

Год у тебя был, три за побег, за высказывание ненормативной лексикой ещё три ..итого семь, иди Вася, иди ...лучше ляг отдохни.

Гость||

Как не рассматривался? В Пензе Губернатор ведь уже сказал,что на самоизоляции до 17 мая.....

Гость||

ЧС с обязательными выплатами вводить надо. Откуда деньги у бизнеса обеспечивать "сохранение зарплаты"? Вот что бывает когда у власти оказываются лингвисты, хоккеисты, дзюдоисты и чекисты, понимающие в экономике столько же, сколько трехлетний ребенок.

Гость||

Первый раз что-ли, хитро сваренные прибавляют по немного: ну типа задержки вылета самолёта, схема проста, скажи что самолёт задерживается на сутки и уже обязаны предоставить горячее питание и ночлег, а вот буй вам, начнут говорить . задержка на 40 минут, потом на 3 часа, далее 1,5 часов, все в недоумении, далее осталось 4 часа ну и.т. вот и нас так разводят на время. Вспоминается анекдот про Ленина: .......лицо такое доброе

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор ведь уже сказал,что на самоизоляции до 17 мая...
какая изоляция? девятого репортажи снимали СМИ про каких-то автопробегеров? это вообще как?

Гость||

то есть, если я полугашеный выйду, сяду на велосипед в компании и скажу, что я во славу царя организовал пробег,то можно?

Гость||

Гость писал(a):

какая изоляция? девятого репортажи снимали СМИ про каких-то автопробегеров? это вообще как?
А сотни дачников,а ярмарки, а ларьки с квасом, а парикмахерские.. все на улицах и все работают, зачем? вывод, никакой самоизоляции нет и быть не может при таком положении вещей

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор ведь уже сказал,что на самоизоляции до 17 мая..
Да но год он забыл указать. а есть где в сети официальная бумага? постановление, приказ? мало ли что губернатор сказал

Гость||

Режим нерабочих дней это как? все уже работает.

Гость||

Гость писал(a):

Режим нерабочих дней это как? все уже работает.
Не все ТЦ, мебельные магазины ещё закрыты, табуретку негде купить, а так да какое то пустословие и клоунада на экранах, о чём они вообще говорят, что за самоизоляция?

Гость||

Не только провёл, но и побеседовать по телефону успел со своим визави, о делах скорбных поговорить ...

Гость||

контору закрыли жена без работы 2 детей пойду воровать и грабить

Гость||

на что жить

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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