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В стране и мире

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

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Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.

По ее словам, работа образовательных учреждений может быть возобновлена на втором и третьем этапе ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, дошкольные структуры заработают на втором этапе, школы и университеты - на третьем.

Специалист добавила, что окончательное решение должны принимать главы субъектов и региональные санитарные врачи. Это необходимо в связи с особенностями протекания эпидемии коронавируса в каждом регионе.

Ранее Руженцова заявила, что магазины одежды и обуви могут начать открываться уже на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Их площадь не должна превышать 400 квадратных метров, а между посетителями и персоналом должна соблюдаться дистанция.

Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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