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В стране и мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

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Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило четыре миллиона человек - показатель удвоился менее чем за месяц. Об этом свидетельствуют данные ТАСС, основанные на официальных заявлениях властей и экспертов.

Отмечается, что всего в мире инфицированы 4 000 680 человек. Смертность среди носителей составила 6,92 процента - скончались 276 765 человек. Агентство подчеркнуло, что темпы распространения вируса замедляются: для роста количества зараженных с одного до двух миллионов потребовалось 13 дней, а с двух миллионов до четырех - 26 дней.

Россия по количеству инфицированных находится на пятом месте. Всего по стране зарегистрировано 198 676 случаев заражения, 1827 из которых окончились летальным исходом. При этом 31 916 пациентов с подтвержденным COVID-2019 вылечились и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения вируса в России достиг минимума за весь период эпидемии. По данным на 9 мая, он составляет 1,06. Этот показатель означает среднее количество людей, которых заражает один носитель COVID-2019.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Всё во власти Всевышнего, сколько надо столько и будет вирус бродить по планете. По моему это последнее китайское предупреждение, потом не ропчите.

Гость||

На Бога надейся, а сам не плошай

Имя: Гость
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