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В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Новых случаев заражения не зафиксировано только в одном из 85 российских регионов. Также отмечается, что более чем у 40 процентов людей с подтвержденным за последние сутки коронавирусом нет клинических проявлений болезни.

Общее число зарегистрированных за все время эпидемии в России случаев заражения достигло 198 676. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.

До 11 мая включительно во всех регионах страны действует режим повышенной готовности, в рамках которого введены различные ограничения. Власти рассчитывают начать поэтапный выход из режимов ограничений 12 мая. Готовность к выходу из ограничительных мероприятий будет оцениваться по коэффициенту распространения коронавирусной инфекции, вычисляемому как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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