Российский «Витязь» достиг дна Марианской впадины

Аппарат российского производства впервые достиг дна Марианской впадины. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ) передает РИА Новости.
«8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины», — рассказали в ФПИ. Датчики подводной установки зафиксировали глубину 10028 метров.
Известно, что нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.
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