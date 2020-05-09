Российский «Витязь» достиг дна Марианской впадины

09.05.2020 | 12:32

Аппарат российского производства впервые достиг дна Марианской впадины. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ) передает РИА Новости.

«8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины», — рассказали в ФПИ. Датчики подводной установки зафиксировали глубину 10028 метров.

Известно, что нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.