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Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин обратился к согражданам с поздравлением с Днем Победы. Глава государства выступает возле Могилы Неизвестного Солдата у стен московского Кремля на фоне Вечного огня. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Перед выступлением Путин возложил цветы к мемориалу и недолго постоял перед ним.

«Мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату. Будет наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка". Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость», — сказал президент.

«Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником и с Днем Победы, ура!» — поздравил Путин, после чего оркестр начал исполнять гимн России.

В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее проводятся авиационные парады — военные самолеты пройдут и над Москвой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С праздником и с Днем Победы, ура!
Прогремел Президент....а денег.... а денег он так и недал...

Гость||

Говорят старость обнажает истиное лицо человека...... )

Гость||

И что он там "сплочать" собрался.На этот раз.Может быть ряды чинуш и казнокрадов.Усиленные жандармерией и гестаповцами.Дабы укрепить оборону.От проблем и забот своего же собственного народа.

Гость||

Ну это знаете ли еще вопрос....... ) относительно народной "собственности" - поскольку я например решительно не готов отождествлять себя с холопством......

Гость||

Вы правы.Негоже рассматривать мир с позиции лохов и попрошаек.

Всех вменяемых с Днём Победы!

Гость||

Присоединяюсь...... ) остальным разойтись......

Гость||

Великому Путину слава!

Гость||

Я считаю что тролинг здесь неуместен!

Гость||

о путин великий

наш путин великий

великий наш путин

наш путин велик

ПОВТОРЯЙТЕ ЭТУ ЦЕЛЕБНУЮ МАНТРУ ТРИ РАЗА В ДЕНЬ

ПЕРЕД ЕДОЙ

Имя: Гость
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