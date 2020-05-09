Переодетые врачами грабители отняли у российского бизнесмена миллионы рублей

Преступники в костюмах сотрудников скорой помощи ограбили бизнесмена в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Бандиты несколько недель следили за предпринимателем. Выждав момент, они напали на мужчину в подъезде его дома, распылили ему в лицо газовый баллончик и несколько раз ударили по голове. После этого они схватили сумку жертвы и скрылись. Их добычей оказались 11 миллионов рублей.
При участии московского СОБР преступники были найдены и задержаны. Во время обыска оперативники обнаружили куртку с надписью «скорая помощь» и медицинский чемодан.
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