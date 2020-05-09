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Переодетые врачами грабители отняли у российского бизнесмена миллионы рублей

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Преступники в костюмах сотрудников скорой помощи ограбили бизнесмена в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Бандиты несколько недель следили за предпринимателем. Выждав момент, они напали на мужчину в подъезде его дома, распылили ему в лицо газовый баллончик и несколько раз ударили по голове. После этого они схватили сумку жертвы и скрылись. Их добычей оказались 11 миллионов рублей.

При участии московского СОБР преступники были найдены и задержаны. Во время обыска оперативники обнаружили куртку с надписью «скорая помощь» и медицинский чемодан.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ребята излечили Москвача от болезненной страсти к деньгам. В Москве карантин , беда людям, а он знай себе деньгами напитывается , все тащит и тащит бабло к себе в дом. Меры не знает уже.

Гость||

Странные у них нынче методы врачевания...... ) социальных недугов......

Имя: Гость
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