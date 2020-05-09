В стране и мире

Достроен главный храм российской армии

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В Подмосковье достроили главный храм Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Facebook в субботу, 9 мая.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова строился к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм воздвигли в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот». Известно, на строительство собора добровольные пожертвования внесли десятки тысяч человек. Средства поступали в благотворительный фонд «Воскресение».

Главный храм российских вооруженных сил строится к юбилею Победы на народные деньги

Храм и территория вокруг него символизирует память о победе над фашизмом. Так, в честь года окончания войны — 1945-го — диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров. 75 лет со дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы. Высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров — знаменует количество дней, в течение которых длилась война (1418). Протяженность мультимедийной галереи «Дорога памяти» на территории собора составляет 1 тысячу 418 шагов.

Ранее стало известно содержание новой мозаики в храме Вооруженных сил России. Источники издания «Новая газета» сообщили, что на новом эскизе изобразили присоединение Крыма и людей, принимавших в этом участие. Однако на месте, где планировалось запечатлеть руководителей государства, разместили монахов с иконой Корсунской Богоматери, а вместо надписи «Крымская весна» написали «Навеки с Россией».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Аминь

Гость||

В честь "божественных" деяний сталина. Он там присутствует.

Гость||

Мракобесы.

Гость||

Из кирпичей больниц и школ. Едросне привет

Гость||

Крыш нам, идиоты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на строительство собора добровольные пожертвования внесли десятки тысяч человек.
Даже,если сто тысяч пожертвовали,то их денег не хватит даже на благоустройство территории.Хватит народу пыль в глаза кидать.

Гость||

нищий народ в нищий стране показуха для кого

Гость||

и как мы без храма-то жили

Гость||

penzainform.ru писал(a):

главный храм Вооруженных
penzainform.ru писал(a):
честь Воскресения Христова
penzainform.ru писал(a):
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Гость||

Гость писал(a):

и как мы без храма-то жили
зато Парад Победы был

Гость||

Гость писал(a):

честь Воскресения Христова
Кто такой?

Гость||

Гость писал(a):

Парад Победы был
Парад 9 Мая 2020. Минск. Беларусь. 75 лет Победы / Полная версия. Качество Full HD #ДеньПобеды

Гость||

Педофилы за наш с вами счет построили, это горе-херню, а путинисты радуются

Имя: Гость
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