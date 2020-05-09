Достроен главный храм российской армии

09.05.2020 | 16:12

В Подмосковье достроили главный храм Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Facebook в субботу, 9 мая.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова строился к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм воздвигли в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот». Известно, на строительство собора добровольные пожертвования внесли десятки тысяч человек. Средства поступали в благотворительный фонд «Воскресение».

Главный храм российских вооруженных сил строится к юбилею Победы на народные деньги

Храм и территория вокруг него символизирует память о победе над фашизмом. Так, в честь года окончания войны — 1945-го — диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров. 75 лет со дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы. Высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров — знаменует количество дней, в течение которых длилась война (1418). Протяженность мультимедийной галереи «Дорога памяти» на территории собора составляет 1 тысячу 418 шагов.

Ранее стало известно содержание новой мозаики в храме Вооруженных сил России. Источники издания «Новая газета» сообщили, что на новом эскизе изобразили присоединение Крыма и людей, принимавших в этом участие. Однако на месте, где планировалось запечатлеть руководителей государства, разместили монахов с иконой Корсунской Богоматери, а вместо надписи «Крымская весна» написали «Навеки с Россией».