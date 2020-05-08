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В стране и мире

Россиянам объяснили особенности ношения масок во время дождя

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Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил особенности ношения масок во время дождя в беседе с радио Sputnik.

При выходе из дома Жемчугов посоветовал брать с собой запасную маску. «Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами», - пояснил он. Когда на улице дождь, маску можно и вовсе снять.

При этом специалист предостерег россиян от того, чтобы высушивать намокшую одноразовую маску. По его словам, ее лучше просто выкинуть. Самодельную маску из медицинской марли, сложенной в несколько слоев, лучше не стирать, а прогладить утюгом с паром.

Ранее россиянам рассказали об ошибках при ношении маски. В частности, некоторые трогают маску руками, предварительно не обработав их. Капать на нее эфирные масла или спирт нельзя, так как это может повредить слизистую. Носить маску нужно не более двух часов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Не понял, а спать в маске можно?

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