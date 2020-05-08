Сетевое издание|18+|Пятница|8 мая 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну

Печать

У России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

По словам главы государства, нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за войну на СССР, который потерял в ней 27 миллионов граждан.

В том же интервью Путин отметил, что умение россиян не жалеть себя — характерная черта народа. «Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии. (...) Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — сказал он.

Накануне Министерство обороны США опубликовало презентацию об истории Второй мировой под названием «День Победы в Европе: время празднования, размышления». В частности, в американской версии истории упоминается о вторжении СССР в Польшу в 1939 году.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. При этом Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой. 22 сентября 1939 года в Бресте по случаю передачи города советской стороне прошел торжественный парад частей Красной армии и вермахта. 28 сентября 1939 года Германия и СССР заключили Договор о дружбе и границе, завершив тем самым территориальный раздел Польши.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Самый знающий и мудрый человек на планете - наш замечательный царь! Куда мы без него?

Гость||

Вот и сейчас себя не надо жалеть...даешь пенсию после 75 лет!

Гость||

Кто не знает историю ,для того сойдут эти басни.

Гость||

Смешались в кучу скакуны....... ) победу во второй мировой войне одержал СССР - при поддержке США Великобритании и остальных союзников......даже при всей моей мягко говоря нелюбви к совку я тем не менее придерживаюсь обективной точки зрения

Вопрос - при чем тут рэфэ......которой еще и в помине не было в 40х годах прошлого века даже в качестве проекта......

Гость||

А как же путин?

О какой-такой "объективности" идёт речь..если путин даже еще не родившись уже всех и везде победил..

Гость||

а мне СТЫДНО почему то... не о том мечтали наши деды...не о том...

Гость||

Другие пусть стесняются.А им хоть сы в глаза.(с)

Гость||

В.В. Путин победит коронавирус . Будет самый дорогой парад.

Гость||

Кто бы сомневался....... ) у нас в соседней палате один тоже клялся победить всех мышей, блох и тараканов......

и что вы думаете - он таки их победил......правда пока только во сне - но это тоже немалое достижение......

Гость||

Батрахиомахия какая то.Подсвеченная компаративно-фаллическими коннотациями.Тьфу.

Гость||

Не ему судить.

Гость||

Гость писал(a):

Кто бы сомневался....... ) у нас в соседней палате один тоже клялся победить всех мышей, блох и тараканов......

и что вы думаете - он таки их победил......правда пока только во сне - но это тоже немалое достижение.....

.

Судя по содержимому твоего поста, пустобрех, у тебя слишком жидкие мозги в пустом котелке.

Ты полностью уже деградировал, лишь бы что брякнуть в любой теме с претензией на "глубокомыслие".

Гость||

Аа..... ) так это вы.......ну и как позвольте узнать ваши успехи - в нелегкой боьрьбе с насекомыми и грызунами......

Гость||

Гость писал(a):

Смешались в кучу скакуны....... ) победу во второй мировой войне одержал СССР - при поддержке США Великобритании и остальных союзников......даже при всей моей мягко говоря нелюбви к совку я тем не менее придерживаюсь обективной точки зрения

Вопрос - при чем тут рэфэ......которой еще и в помине не было в 40х годах прошлого века даже в качестве проекта......

Почитай, тупой осёл, что написано во всех учебниках истории и энциклопедиях. Какая может быть "обЪективная точка зрения" у ничтожества, говорящего на белое - чёрное?

30 декабря 1922 года Съезд полномочных представителей РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации, в дальнейшем известный как I съезд Советов Союза ССР утвердил Декларацию и Договор от 27 декабря 1922 года об образовании нового государства – Союза Советских Социалистических Республик.

Гость||

Прошу прощения но...... ) во первых я совершенно не знаком с вашим другом ослом - и что между вами может быть общего я признаться так же не имею ни малейшего представления.......

А во вторых - то есть вы считаете что рэфэ как государство в 40х годах 20го века таки уже существовало......и если да - то вам явно не ко мне.......

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте