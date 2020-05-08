В стране и мире

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 мая

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Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 мая достигло 3,84 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Согласно подсчетам, в мире инфицирован 3 846 861 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 91,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 269 584 пациента, 1,28 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,26 миллиона человек), Испания (221,4 тысячи), Италия (215,8 тысячи) и Великобритания (207,9 тысячи). Россия поднялась на пятое место по числу инфицированных (177 160).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Америке — более 75,6 тысячи человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за сутки число выявленных больных увеличилось на 11 231. Суммарно за все время пандемии в России зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека. Было проведено 4,8 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Фотка хорошая....... ) с регрессивным подтекстом......

Гость||

Ага.Хасидская конница высматривает добычу.

Гость||

Я хотел вьехать в город на белом коне....... ) но хозяйка корчмы улыбнулася мне....... (с)

Гость||

мы красные кавалеристы

ча ча ча

сломалась наша лада

старая карча

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