Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ

08.05.2020 | 14:14

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в российских школах из-за коронавируса нельзя будет провести в июне, его нужно перенести, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август — сентябрь», — рекомендовал министр.

Агентство также сообщило, что Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев.

Проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня.

Ранее возможными сроками, когда экзамен может состояться, называли середину июля — начало августа. Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября.

Всего в России по состоянию на 8 мая насчитывается 187 859 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.