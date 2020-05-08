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Еще 10 699 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

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За сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Новые случаи зарегистрированы в 83 российских регионах, большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 805 человек.

Всего в России насчитывается 187 859 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

По данным на 7 мая, в России был зафиксирован 11 231 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольший прирост наблюдался в Москве, Московской и Нижегородской областях. Общее число случаев заражения коронавирусом тогда превысило 177 тысяч.

Ранее внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что активное распространение коронавируса в России сохранится до июня. По ее словам, если считать, что активное распространение коронавируса в России началось в марте, то надо прибавить три месяца — в течение такого времени оно продлится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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