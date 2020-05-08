Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 26 тысяч

08.05.2020 | 12:31

За сутки в России от коронавируса вылечились 2805 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Таким образом общее число выздоровевших превысило 26 тысяч и достигло 26 608, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Только за сутки 1032 пациента выписаны в Москве.

По данным на 8 мая, в России насчитывается более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом - 10 699 за последние сутки.