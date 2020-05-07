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Врачи стали требовать от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

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Российские врачи стали отказываться принимать пациентов, требуя от них справки с отрицательным анализом на коронавирус. Об этом сообщает Всероссийский союз пациентов в своем обращении в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

В письме говорится, что на горячую линию союза поступило множество жалоб от граждан на неоказание им медицинских услуг в период самоизоляции. Получить медпомощь не могут в том числе люди с хроническими заболеваниями, которым необходимо продолжать лечение и наблюдаться у специалистов.

По данным объединения, в некоторых регионах пациентам предлагают сдать тест на инфекцию только платно, объясняя это тем, что человек не входит в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, поэтому исследование не покрывается территориальной программой госгарантий.

Ранее академик РАН, вирусолог Виталий Зверев говорил, что из-за эпидемии коронавируса многие россияне начали терять здоровье и не могут обратиться к врачам. Россияне с редкими заболеваниями столкнулись с нехваткой необходимых им лекарств, потому что они были внесены Минздравом в список препаратов для лечения нового вируса и осложнений от COVID-19. Речь идет, например, о медикаментах для больных ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и системной склеродермией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Молодцы,опять нашли причину как содрать с народа деньги,мало того без работы оставили теперь еще и последнее отбирают

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