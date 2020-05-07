В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

07.05.2020 | 11:04

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России.

По ее словам, стране удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность. Представитель ВОЗ отметила, это стало возможным благодаря эпидемиологическим мерам, которые были приняты в рамках борьбы с распространением инфекции.

Вуйнович напомнила, что наиболее уязвимая группа - это россияне старше 65 лет. «Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо», - сказала она, добавив, что российское здравоохранение организовано системно, а зараженные пациенты получают необходимое лечение.

Ранее директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что низкая смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов.

По последним данным, в России насчитывается почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 21 тысячи, умерли 1537 человек.