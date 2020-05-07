В стране и мире

В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России.

По ее словам, стране удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность. Представитель ВОЗ отметила, это стало возможным благодаря эпидемиологическим мерам, которые были приняты в рамках борьбы с распространением инфекции.

Вуйнович напомнила, что наиболее уязвимая группа - это россияне старше 65 лет. «Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо», - сказала она, добавив, что российское здравоохранение организовано системно, а зараженные пациенты получают необходимое лечение.

Ранее директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что низкая смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов.

По последним данным, в России насчитывается почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 21 тысячи, умерли 1537 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Гнать этот ВОЗ из России! От них одни проблемы.

Гость||

ВОЗ, МВФ и ООН самое худшее зло на земле, это инструменты в руках определенной элитарной прослойки населения планеты и именно они диктуют правила, выгодные только им.

Гость||

зачем рожать нищих людей в нищей стране

Гость||

Зачем рожать нищих людей в нищей стране...... ) Элементарно Ватсон - но для начала надо понять одну простую вещь......скажем если где то есть север - то где то непременно должен быть и юг......иными словами если кто то не будет жить плохо - тогда некому будет жить хорошо......

Гость||

Если опубликуют смертность от "простопневмонии' за эти месяцы как бы ВОЗ дар речи не потерял. Даром что ли цифры скрывают?

Имя: Гость
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