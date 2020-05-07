В России выявили еще более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

07.05.2020 | 11:09

Еще 11 231 случай заражения коронавирусом выявлен в России за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек.

Всего в стране выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

По данным на 6 мая, в России было зафиксировано 10 559 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Наибольший прирост наблюдался в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и в Дагестане. Общее число случаев заражения коронавирусом тогда приблизилось к 166 тысячам.

Ранее 7 мая российские вирусологи оценили риск заражения коронавиурсом дома. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, возможность инфицирования SARS-CoV-2 при соблюдении режима самоизоляции крайне невелика. Он напомнил, что вирус переносится не по воздуху, а на мельчайших капельках воды: когда они высыхают, вирус быстро погибает. Таким образом, вне организма вирус крайне неустойчив.