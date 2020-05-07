В России выявили еще более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

Еще 11 231 случай заражения коронавирусом выявлен в России за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек.
Всего в стране выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.
По данным на 6 мая, в России было зафиксировано 10 559 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Наибольший прирост наблюдался в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и в Дагестане. Общее число случаев заражения коронавирусом тогда приблизилось к 166 тысячам.
Ранее 7 мая российские вирусологи оценили риск заражения коронавиурсом дома. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, возможность инфицирования SARS-CoV-2 при соблюдении режима самоизоляции крайне невелика. Он напомнил, что вирус переносится не по воздуху, а на мельчайших капельках воды: когда они высыхают, вирус быстро погибает. Таким образом, вне организма вирус крайне неустойчив.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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С учетом, что Германия идет уже на спад, наш "обгон" - как минимум заявка на 2-3 место в официальной статистике. В принципе, не удивительно. Та же самоизоляция была только на бумаге. Куча народу ходили по магазинам, друзьям, соседям. Всем все фиолетово. Сегодня как раз очередной товарищ меня убеждал, что это все лишь выдуманая история, больных нет, все ок. И таких миллионы.