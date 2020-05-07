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В Польше решили выбрать президента по почте

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В Польше решили выбрать президента в 2020 году по почте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сейм, нижняя палата парламента, преодолел вето сената, верхней палаты, и одобрил закон, который позволяет провести выборы президента почтовым голосованием. При этом они уже не состоятся 10 мая, как планировалось изначально. По словам вице-премьера, сейчас можно говорить о возможной дате их проведения в июне. Закон теперь должен утвердить президент страны Анджей Дуда, который ранее уже высказывался в поддержку этого предложения.

В обычном режиме выборы не могут пройти из-за карантинных мер в связи с пандемией. Накануне было объявлено, что выборы президента не состоятся 10 мая из-за разногласий правящий коалиции и оппозиции о способе голосования. Противники голосования по почте боятся, что выборы не будут честными и прозрачными.

По последним данным, в Польше более 15 тысяч зараженных коронавирусом, 733 человека умерли. Из-за скорости распространения в стране ввели режим ЧС, закрыли границы для иностранцев и решили отправлять всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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