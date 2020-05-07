Объяснено падение рождаемости в России

07.05.2020 | 10:51

Наблюдаемое в России снижение рождаемости связано с уменьшившимся количеством женщин детородного возраста, объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

«Женщин мало, которые родились в конце 1990-х годов», - сказала она, уточнив, что в конце XX века в стране в принципе был низкий прирост населения.

Егорова добавила, что из-за введения режима самоизоляции к концу этого года можно ожидать небольшого увеличения рождаемости во многих регионах. Заводить детей будут те, кто ранее уже задумывался об этом и сейчас хотят получать пособие на ребенка, а также для сохранения работы на период декрета.

По данным Росстата, за первые три месяца 2020 года родилось более 338 тысяч детей. Это на 6,1 процента меньше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предрек России демографическую яму после окончания пандемии коронавируса. По его словам, ситуация будет напоминать 1990-е годы.