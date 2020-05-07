В стране и мире

Объяснено падение рождаемости в России

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Наблюдаемое в России снижение рождаемости связано с уменьшившимся количеством женщин детородного возраста, объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

«Женщин мало, которые родились в конце 1990-х годов», - сказала она, уточнив, что в конце XX века в стране в принципе был низкий прирост населения.

Егорова добавила, что из-за введения режима самоизоляции к концу этого года можно ожидать небольшого увеличения рождаемости во многих регионах. Заводить детей будут те, кто ранее уже задумывался об этом и сейчас хотят получать пособие на ребенка, а также для сохранения работы на период декрета.

По данным Росстата, за первые три месяца 2020 года родилось более 338 тысяч детей. Это на 6,1 процента меньше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предрек России демографическую яму после окончания пандемии коронавируса. По его словам, ситуация будет напоминать 1990-е годы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

зачем нищету дальше плодить

Гость||

Надо больше рожать . Денег дадут.

Гость||

Пока воры будут обворовывать народ, народ в нищете себя не прокормит, не то, что своих детей. А свои 450тыс пусть себе в задницу запихнут. Этого не хватит даже на самую убогую комнату на общей кухне

Гость||

Ну да...... ) а дети вырастут - и спросят у своих "славных" родителей за сколько те их сделали.......

Гость||

Увы.Именно так и происходит оскотинивание нации.

Гость||

Однако выход есть..... ) кто бы там чего не квохтал про "надо рожать денег дадут"......а именно:

1. Сохранить себя в прямом смысле

2. Оставаться разумным и адекватным

3. Любыми способами покинуть пределы Мордора

Гость||

Рожают те, кому ребенок нужен. А те кто рожают потому что деньги дадут - дэбилы. И про мордор не в тему. Свою страну надо развивать и стараться поменять к лучшему, а не быть каменщиком или полотером в насквозь чуждом нам англоязычном мире.

Гость||

Сейчас безработица лютая грядет , а здесь куча денег обещана за 5 минут удовольствия. А там уж как нибудь.

Гость||

Гость писал(a):

там уж как нибудь
типичная русская надежда на авось. нужно ее изживать.

Имя: Гость
Комментарий:

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