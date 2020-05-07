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Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса

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В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

В Москве за 24 часа выявлено 6703 случаев инфекции, в Подмосковье - 842, в Нижегородской области - 312, в Петербурге - 306. Следом идут Дагестан (105) и Татарстан (105). В остальных субъектах меньше ста новых пациентов с вирусом.

Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Там обнаружено по одному инфицированному. Еще по двое больных обнаружено в Сахалинской, Магаданской и Томской областях, Республике Алтай, на Камчатке.

Всего в России за день заразился 11 231 человек. У половины из них нет клинических проявлений болезни. За этот же период полностью поправились почти 2,5 тысячи граждан, еще 88 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как это надоело...

Гость||

Гость писал(a):

Как это надоело...
а прикиньте, как это врачам надоело?

Гость||

А разве врачей кто то заставляет...... ) быть врачами.....

Гость||

Гость писал(a):

А разве врачей кто то заставляет...... ) быть врачами.....

В данной ситуации оставь эти гнусные пробросы.

Гость||

Гость писал(a):

В данной ситуации оставь эти гнусные пробросы.
ОНИ САМИ ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА!!! ТАК ЧТО НЕЧЕГО НЫТЬ ПРО ЗАРПЛАТЫ И ЗАГРУЖЕННОСТЬ . НЕ НРАВИТСЯ РАБОТА УХОДИ И НЕ НОЙ.

ПРИДУТ ДРУГИЕ.

Имя: Гость
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