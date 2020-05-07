Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса

07.05.2020 | 12:58

В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

В Москве за 24 часа выявлено 6703 случаев инфекции, в Подмосковье - 842, в Нижегородской области - 312, в Петербурге - 306. Следом идут Дагестан (105) и Татарстан (105). В остальных субъектах меньше ста новых пациентов с вирусом.

Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Там обнаружено по одному инфицированному. Еще по двое больных обнаружено в Сахалинской, Магаданской и Томской областях, Республике Алтай, на Камчатке.

Всего в России за день заразился 11 231 человек. У половины из них нет клинических проявлений болезни. За этот же период полностью поправились почти 2,5 тысячи граждан, еще 88 умерли.