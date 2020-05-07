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Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина

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Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.

Они провели вакцинацию мышам и взяли у них антитела - белки плазмы крови, вырабатывающиеся в качестве ответа на вирус. Выяснилось, что эти антитела способны уничтожать вирус в человеческих клетках в лабораторных условиях. Они успешно предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее инфицирование.

Разработчики вакцины готовы приступить к тестированию вакцины на людях осенью. «Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», - сказано в сообщении ученых. В настоящее время испытанная вакцина считается самой перспективной из всех, созданных в Италии.

По данным на 6 мая, в мире насчитывается более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 259 тысяч человек скончались, более 1,22 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны - США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия находится на 7-м месте по числу случаев инфицирования с показателем 165 929 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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