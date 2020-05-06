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В России выявили 10559 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Об этом в среду, 6 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве — 5 858, Московской области — 829, Санкт-Петербурге — 312, Нижегородской области — 272. Также 181 зараженный выявлен в Республике Дагестан, 136 — в Мурманской области, по 105 — в Кабардино-Балкарской Республике и Ямало-Ненецком АО, 102 — в Республике Татарстан. В остальных российских регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев в каждом.

По данным на 5 мая, в России было зафиксирован 10 581 новый случай заражения коронавирусом в 82 регионах. Наибольший прирост наблюдался в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.

Накануне на встрече рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса обсуждалась возможность ввести «масочный режим» на территории всей России. Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для снятия ограничений необходимо знать о динамике распространения вируса 11 мая и учитывать специфику регионов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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