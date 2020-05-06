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В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в 2020 году

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Из-за эпидемии коронавируса в России нет необходимых условий для проведения полноценного ЕГЭ в 2020 году, и экзамен стоит отменить. Это предложил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, передает «Интерфакс».

Смолин заявил, что из-за короанавируса может вырасти число детей, которые не сдадут экзамен не по своей воле. Он уточнил, что обычно успешная сдача ЕГЭ зависит от возможности заниматься с репетиторами, а сейчас на ситуацию повлияет и наличие дома компьютера.

Ранее источник «Интерфакса» в правительстве сообщил, что правительстве не исключают перенос ЕГЭ из-за коронавируса. Возможными сроками собеседник агентства назвал середину июля — начало августа. Он добавил, что их-за этого начало учебного года в вузах могут отложить на 1 октября.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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