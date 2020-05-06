Россияне захотели обратно в офисы

06.05.2020 | 15:55

Половина россиян после отмены режима самоизоляции планируют вернуться на работу в офис. Еще треть (30 процентов) хочет чередовать удаленную и офисную работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка).

Работать из дома понравилось каждому пятому. Эти 20 процентов респондентов хотели бы продолжить трудиться в таком режиме.

Участники опроса рассказали, на что чаще всего отвлекаются в рабочие часы на удаленке. На выбор им было предложено несколько ответов. Каждый третий сообщил, что во время работы занимается только ей. Еще 28 процентов во время перерыва занимаются спортом, 27 процентов — домашними делами, 21 процент — детьми и родственниками. Кроме того, 23 процента смотрят сериалы, 22 процента отвлекаются на обед, 17 смотрят видео на YouTube, 15 идут на прогулку.

Почти половина опрошенных сказали, что дома им ничего не мешает выполнять рабочие дела. 19 процентов отвлекает телевизор или интернет, еще семь — холодильник. Некоторым приходится переключаться на детей и их обучение, но доля таких опрошенных не указана.

Ранее футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев предсказал пересмотр отношения к работе в офисе после окончания эпидемии коронавируса. По его словам, многие поймут, что необязательно постоянно ездить в офис и командировки, достаточно воспользоваться интернетом.