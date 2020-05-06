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Раскрыты детали празднования Дня Победы в России в условиях коронавируса

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Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов, авиационные парады состоятся также в 47 городах и на российских военных базах за рубежом. Детали празднования Дня Победы 9 мая раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в видеоформате и будет транслироваться по интернету. «Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных. (...) По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет», — рассказал глава Минобороны.

По его словам, в гарнизонах предусмотрены индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны.

В конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Он также анонсировал праздничные салюты в российских городах.

Все остальные торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы из-за распространения нового коронавируса перенесены на более поздний срок.

По последним данным, общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч. За последние сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов
Что, кроме расходов даст этот "парад"?

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