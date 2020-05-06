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Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

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Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по снятию режима введенных из-за эпидемии мер, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, в некоторых субъектах необходимо сохранить или дополнить «оправданные профилактические меры», а где-то — планировать их обоснованное смягчение. Он предупредил, что неосторожные или поспешные решения могут привести к откату назад.

«Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что план выхода из ограничительных мер был представлен Путину своевременно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подробно разъяснит его на совещании. Российский лидер призвал начать подготовку к возвращению к нормальной жизни 28 апреля.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

где наши деньги пидарас ебучий?

Гость||

Хороший вопрос...... ) я бы даже сказал - отличный......а действительно где они - наши деньги ?

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