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Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

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Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

По его словам, рост заражений произойдет через одну-две недели из-за нарушения россиянами самоизоляции во время майских праздников. «Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — сказал инфекционист.

Он отметил, что если граждане начнут выходить на улицы с мыслью, что все равно каждый когда-нибудь переболеет COVID-19, то тяжелобольных станет больше. Такая тенденция особо опасна для регионов, где уже сейчас клиники перегружены и не хватает медперсонала, поскольку некоторые не выдерживают тяжелых условий и увольняются.

Коновалов добавил, что в стране не проводится поголовное тестирование на коронавирусную инфекцию, а первый анализ может дать ложноотрицательный результат. В таких условиях реальное число зараженных может быть намного выше официальных цифр, в первую очередь за счет бессимптомных носителей вируса.

Ранее ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) спрогнозировали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России. Раньше они говорили про 20 июня, потом про 12 и 17 августа, теперь речь идет о 24 августа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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