В стране и мире

Названа последовательность снятия ограничений при выходе из режима самоизоляции

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Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три этапа снятия ограничений при выходе страны из режима всеобщей самоизоляции. Их последовательность она озвучила в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась в YouTube телеканала «Россия 24».

Второй этап снятия ограничений будет допускать прогулки и начало работы образовательных организаций, начало работы точек торговли, пояснила она.

На третьем этапе откроются парки и скверы, однако граждане должны будут соблюдать необходимую дистанцию, рассказала она. По словам Поповой, действие ограничений может быть возобновлено в случае ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Первый и третий этап выполнен гуляют все.Ждем открытия школ,магазинов.

Гость||

И СПОРТ ЗАЛОВ

Гость||

заболевших было 5 в сутки.сае закрыли.щас по 60 человек.все открываем))))

Гость||

А я вообще то и не входил..... ) ни в какие режимы......

Гость||

хачу в БАНЮ

Имя: Гость
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