Названа последовательность снятия ограничений при выходе из режима самоизоляции

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три этапа снятия ограничений при выходе страны из режима всеобщей самоизоляции. Их последовательность она озвучила в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась в YouTube телеканала «Россия 24».
Второй этап снятия ограничений будет допускать прогулки и начало работы образовательных организаций, начало работы точек торговли, пояснила она.
На третьем этапе откроются парки и скверы, однако граждане должны будут соблюдать необходимую дистанцию, рассказала она. По словам Поповой, действие ограничений может быть возобновлено в случае ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Первый и третий этап выполнен гуляют все.Ждем открытия школ,магазинов.