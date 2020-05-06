Названа последовательность снятия ограничений при выходе из режима самоизоляции

06.05.2020 | 16:36

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три этапа снятия ограничений при выходе страны из режима всеобщей самоизоляции. Их последовательность она озвучила в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась в YouTube телеканала «Россия 24».

Второй этап снятия ограничений будет допускать прогулки и начало работы образовательных организаций, начало работы точек торговли, пояснила она.

На третьем этапе откроются парки и скверы, однако граждане должны будут соблюдать необходимую дистанцию, рассказала она. По словам Поповой, действие ограничений может быть возобновлено в случае ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса.