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Минздрав оценил ситуацию с плато по коронавирусу в России

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Россия пока не вышла на плато по коронавирусу. Так ситуацию оценил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Мурашко пояснил, что плато пока нет, так как ежедневно происходит прирост новых случаев заражения. По словам министра, регионы выйдут на плато не одновременно.

Ранее сообщалось, что Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова, рост заражений произойдет через одну или две недели, а плато пока не предвидится, так как для него нужно отсутствие роста в течение нескольких недель. Он отметил, что это произойдет из-за нарушения россиянами самоизоляции во время майских праздников.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что-то вообще не видно света в конце тоннеля с этим короно-вирусом,все продолжаются новые вспышки заболеваемости.Такими темпами.не только май по домам просидим,но и все лето,а дальше осень,зима и вновь простуды,вирусы,болезни и все по кругу.

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