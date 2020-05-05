В России зафиксировали 10102 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 10102 новых случая заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
Общее число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло отметки 155370.
Новые случаи выявлены в 83 регионах России. Скончались 95 человек.
Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской (плюс 174) и Мурманской областях, Дагестане.
4 мая сообщалось о 10581 новом случае заражения коронавирусом, умерли 76 человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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