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В России зафиксировали 10102 новых случая заражения коронавирусом

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В России за последние сутки зафиксировано 10102 новых случая заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло отметки 155370.

Новые случаи выявлены в 83 регионах России. Скончались 95 человек.

Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской (плюс 174) и Мурманской областях, Дагестане.

4 мая сообщалось о 10581 новом случае заражения коронавирусом, умерли 76 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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